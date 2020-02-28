Düzensiz mültecilerin sınıra hareketi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Düzensiz mültecilerin sınıra hareketi devam ediyor - Son Dakika

Düzensiz mültecilerin sınıra hareketi devam ediyor

6 saat önce

İdlib'de dün Suriye rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılacağı söylemi üzerine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir'den de onlarca göçmen sınır illerine gitmeye başladı.

Düzensiz mültecilerin sınıra hareketi devam ediyor, System.String[]

İdlib'de dün Suriye rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılacağı söylemi üzerine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir'den de onlarca göçmen sınır illerine gitmeye başladı.


Dün akşam saatlerinde rejim güçlerinin Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlanan Türk askerlerine hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılacağı belirtilmişti. Bunun üzerine Türkiye'nin birçok bölgesinden düzensiz mülteciler, Avrupa ülkelerine geçmek üzere sınır kentlerine doğru yola çıkmaya başladı. Mülteciler, başta Edirne olmak üzere, Kırklareli, İstanbul, İzmir ve Muğla gibi şehirlere adeta akın ediyor.


Türkiye'deki Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2018 yılında pilot illerden biri olan Eskişehir'de de düzensiz mülteciler ve bazı sığınmacılar Avrupa'ya gitmek üzere sınır kentlerine doğru hareket etmeye başladı. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bilet kuyruğuna giren mülteciler, burada aileleriyle birlikte yanlarına alabildikleri eşyalar ile otobüslerini beklemeye başladı.


"Edirne'ye gitmek istiyoruz"


Sınır kapılarının açıldığını öğrendikten sonra bilet almaya otogara geldiklerini belirten İran uyruklu Reşat Salihi, "Buraya mülteci olarak geldim. İki senedir buradayım mülteci olarak. Şuan sınırları açmışlar diye duyduk. Bu yüzden biz otogara bilet almaya geldik. Her yer olabilir, İstanbul, Edirne olur. Ama düz Edirne'ye gitmek istiyoruz. Biz zaten Yunanistan'a gitmek istiyoruz ama orada hiç kimseyi anlamıyoruz. Biz müsait bir yer istiyoruz. Ben Almanya'yı çok seviyorum mesela oraya gitmek istiyorum. Ama fark etmez sakin bir yer olmasını istiyorum" dedi.


Öte yandan otogarda çalışan bilet görevlileri, mülteci yolcuların artarak devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Suriye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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