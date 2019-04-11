Düzgün'den Başkan Kavak'a Ziyaret

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan'ı Ökkeş Kavak'ı ziyaret etti.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan'ı Ökkeş Kavak'ı ziyaret etti.



Kaymakam Düzgün ve beraberindekiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan İlçe Belediye Başkanı Kavak'ı makamında ziyaret etti.



Düzgün, Kavak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.





Kavak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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