Son Dakika Haberleri: Düzgün'den Başkan Kavak'a Ziyaret

Düzgün'den Başkan Kavak'a Ziyaret

1 saat önce

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan'ı Ökkeş Kavak'ı ziyaret etti.

Düzgün'den Başkan Kavak'a Ziyaret, System.String[]
Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan'ı Ökkeş Kavak'ı ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün ve beraberindekiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan İlçe Belediye Başkanı Kavak'ı makamında ziyaret etti.

Düzgün, Kavak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kavak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:24 Kaynak: AA
Nurdağı, Ökkeş Kavak, Kavak, Güncel
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