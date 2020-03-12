Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi - Son Dakika

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in vefat eden annesi Ayşe Öner, Düziçi'nde toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öner için Düziçi Merkez Hacılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Başkan Alper Öner ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Öner'in cenazesi Çamiçi Mezarlığında toprağa verildi.