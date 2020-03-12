Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi - Son Dakika

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi

6 saat önce

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in vefat eden annesi Ayşe Öner, Düziçi'nde toprağa verildiTedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öner için Düziçi Merkez Hacılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi, System.String[]

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in vefat eden annesi Ayşe Öner, Düziçi'nde toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öner için Düziçi Merkez Hacılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Başkan Alper Öner ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Öner'in cenazesi Çamiçi Mezarlığında toprağa verildi.

Alper Öner, Hacılar, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak

Son Dakika Haberleri
21:38 OMÜ'de "14 Mart Tıp Bayramı" sergisi
21:37 Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu
21:36 Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2)
21:36 Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu
21:36 Süper Loto çekildi (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:42:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in annesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]