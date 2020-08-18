Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Öner, yazılı açıklamasında, yoğun çalışma temposu ve çok fazla kişiyle teması sonucu, kendisi ve babası Hakkı Öner'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti. İlk belirtilerin görülmesiyle 3 gün evde izole olduğunu, test sonucunun çıkmasıyla 14 gün hastanede tedavi göreceğini bildiren Öner, "Bu vesileyle hemşehrilerimi sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadesini kullandı.