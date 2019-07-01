Düziçi Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti
47 dakika önce
Düziçi Belediyesi, Atatürk ve Demokrasi Meydanı ile Çocuk Köyü'nde ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.
Düziçi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:20 Kaynak: AA
Belediyesi, Atatürk ve Demokrasi Meydanı
ile Çocuk Köyü'nde ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner
, yaptığı açıklamada, ilçedeki ücretsiz internetin hızlı ve güvenli olduğunu belirtti.
Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Öner, "Atatürk ve Demokrasi Meydanı'ndan sonra Çocuk Köyü'nde de ücretsiz internet hizmetini açtık." dedi.
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