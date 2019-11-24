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Düziçi'de meslek lisesi öğrencileri Fıstık Festivali düzenledi
6 saat önce
Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 4. Fıstık Festivali düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 4. Fıstık Festivali düzenlendi.
Okul yerleşkesinde düzenlenen festivalde yer fıstığıyla üretilen ürünler tanıtıldı ve gelen ziyaretçilere ikram edildi.
Okul Müdürü Adem Yakar, amaçlarının Osmaniye ile özdeşleşen yer fıstığının tanıtımını yapmak olduğunu belirtti.
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