Son Dakika Haberleri: Düziçi'de meslek lisesi öğrencileri Fıstık Festivali düzenledi
Son Dakika Güncel Düziçi'de meslek lisesi öğrencileri Fıstık Festivali düzenledi - Son Dakika

Düziçi'de meslek lisesi öğrencileri Fıstık Festivali düzenledi

6 saat önce

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 4. Fıstık Festivali düzenlendi.

Düziçi'de meslek lisesi öğrencileri Fıstık Festivali düzenledi, System.String[]

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 4. Fıstık Festivali düzenlendi.

Okul yerleşkesinde düzenlenen festivalde yer fıstığıyla üretilen ürünler tanıtıldı ve gelen ziyaretçilere ikram edildi.

Okul Müdürü Adem Yakar, amaçlarının Osmaniye ile özdeşleşen yer fıstığının tanıtımını yapmak olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Düziçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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