Düziçi'de trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi Çevre Yolunda bir şirkete öğle yemeği götüren özel yemek firmasına ait F.B'nin kullandığı 80 AP 109 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen F.Y'nin kullandığı 80 AAF 904 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile birlikte F.G, Z.C.Y, M.E.Y, M.D.Y. ve N.Y. yaralandı. Ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE