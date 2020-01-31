Düziçi Devlet Hastanesi'nden kalite standartları başarısı - Son Dakika
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Düziçi Devlet Hastanesi'nden kalite standartları başarısı

6 saat önce

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, hastanelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "kalite standartları değerlendirilmesinde" 100 puan üzerinden 93,25 puan aldığını bildirdi.

Düziçi Devlet Hastanesi'nden kalite standartları başarısı, System.String[]

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, hastanelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "kalite standartları değerlendirilmesinde" 100 puan üzerinden 93,25 puan aldığını bildirdi.

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin aldığı yüksek puanın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında yapılan dönüşümlerin hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyeti için önemli olduğunu dile getiren Gerek, "Bu kapsamda hastanemizde kalite çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Hastane bir binadan veya tıbbi cihazlardan ibaret değildir. Bu hizmet alanında ciddi anlamda bir koordinasyon, altyapı ve ekip vardır. Eğer bir yerde başarı varsa mutlaka arka planında bir emek vardır. Göstermiş oldukları özverili, fedakar çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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