Düziçi doğa severlerin uğrak noktası haline geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düziçi doğa severlerin uğrak noktası haline geldi - Son Dakika

Düziçi doğa severlerin uğrak noktası haline geldi

6 saat önce

Amanosların en yüksek zirvesinin bulunduğu Düziçi, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri kendine çekmeye devam ediyor.

Düziçi doğa severlerin uğrak noktası haline geldi, System.String[]

Amanosların en yüksek zirvesinin bulunduğu Düziçi, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri kendine çekmeye devam ediyor.

Osmaniye ve çevre illerden gelen amatör fotoğrafçılar ve doğa severler, Sabun Çayı, Yeşil Şelale, Dumanlı Yaylası, Deve Mağarası gibi doğal güzellikleri ziyaret ediyor.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, bahar mevsiminin gelmesiyle doğa yürüyüşü yapmak isteyen grupların sayısında artış yaşandığını söyledi.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Kulüp Başkanı Osman Demirkaynak da, insanların boş zamanlarını kapalı mekanlarda geçirmek yerine doğada geçirmelerini tavsiye ederek Düziçi'ne davet etti.

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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