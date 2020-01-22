Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binasında - Son Dakika

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binasında

6 saat önce

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binasında, System.String[]

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, yeni hizmete giren binada incelemelerde bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Çerçi'den bilgi aldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, ilçeye en güzel hizmetleri getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da, daha önce Kaymakamlık binasında hizmet veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün güzel bir yere kavuşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Osmaniye, AK Parti, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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