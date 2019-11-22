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Düziçi Kaymakamı Almalı, öğrencilerle bir araya geldi
7 saat önce
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, "Okul Destek Projesi" kapsamında ilçede okuyan bazı öğrencilerle Harun Reşit Kalesi'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:21 Kaynak: AA
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, "Okul Destek Projesi" kapsamında ilçede okuyan bazı öğrencilerle Harun Reşit Kalesi'nde bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Almalı, öğrencilerle sohbet ederek sorunları dinledi.
Öğrencilerle kahvaltı eden Almalı, daha sonra birlikte kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında dezavantajlı çocukların hayata kazandırılması için bu tür faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.
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