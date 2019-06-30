Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi
59 dakika önce
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.
Düziçi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.
Kaymakam Almalı, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Gökçayır, Çitli, Çotlu ve Kuşcu köylerinin yollarındaki kilitli parke taş ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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