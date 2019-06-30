Son Dakika Haberleri: Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi

59 dakika önce

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi, System.String[]
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Kaymakam Almalı, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Gökçayır, Çitli, Çotlu ve Kuşcu köylerinin yollarındaki kilitli parke taş ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Düziçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz DSP'li Muammer Aydın, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:44:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]