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Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı - Son Dakika

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı

15.11.2021 13:15
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce Dumanlı Yaylası'na gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce Dumanlı Yaylası'na gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı.

Kaymakam İlhan, Dumanlı Yaylası'nın doğal güzelliği ve temiz havasıyla Akdeniz'in önemli doğa yürüyüşü güzergahlarından birisi olduğunu belirtti.

Doğaseverlerle birlikte Dumanlı Yaylası'nı keşfetmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren İlhan, "Önemli olan ormanlarımızın güzelliğini keşfetmek, sağlıklı yaşamla birlikte dostluklarımızı genişletmek. Doğa yürüyüşçüsü dostlarımız, bunların hepsini bir arada gerçekleştiriyor. Bu tür etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı

Dağcılık ve Doğa Sporları, Turgay İlhan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı - Son Dakika
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