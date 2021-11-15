Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Dumanlı Yaylası'na düzenlenen yürüyüşe katıldı - Son Dakika

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce Dumanlı Yaylası'na gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı.

Kaymakam İlhan, Dumanlı Yaylası'nın doğal güzelliği ve temiz havasıyla Akdeniz'in önemli doğa yürüyüşü güzergahlarından birisi olduğunu belirtti.

Doğaseverlerle birlikte Dumanlı Yaylası'nı keşfetmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren İlhan, "Önemli olan ormanlarımızın güzelliğini keşfetmek, sağlıklı yaşamla birlikte dostluklarımızı genişletmek. Doğa yürüyüşçüsü dostlarımız, bunların hepsini bir arada gerçekleştiriyor. Bu tür etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.