Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, zeytin hasadına katıldı - Son Dakika

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, zeytin hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek hasada katıldı.

Yenice Haruniye Mahallesi'ndeki hasatta konuşan Kaymakam İlhan, kentte 1,5 milyon zeytin ağacı olduğunu söyledi.

Ağaç sayısını 5 milyona çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren İlhan, çiftçilere bereketli hasat dileğinde bulundu.

İlhan'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi ve Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal da eşlik etti.