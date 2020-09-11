Düziçi'nde 30 kişiye 27 bin lira maske cezası - Son Dakika

Düziçi'nde 30 kişiye 27 bin lira maske cezası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde maske takmayan 30 kişiye 27 bin lira idari para cezası kesildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde maske takmayan 30 kişiye 27 bin lira idari para cezası kesildi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çakmakcı, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Şirin, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temasın yoğun olduğu çarşı merkezinde, alınan tedbirleri yerinde incelediler. Yapılan denetimlerde 30 kişiye toplamda 27 bin lira idari para cezası uygulandı. - OSMANİYE

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