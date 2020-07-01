Düziçi'nde 4 yeni pozitif vaka tespit edildi - Son Dakika

Düziçi'nde 4 yeni pozitif vaka tespit edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 4 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 4 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.


Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli Düziçililer. İlçe içerisinde 4 vatandaşımızın daha korona virüs testi maalesef pozitif çıkmıştır. Şuan toplam vaka sayımız maalesef 5 olmuştur. Konu ile alakalı filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Bireysel tedbirleri elden bırakmayalım. Lütfen maskesiz dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düziçi'nde 4 yeni pozitif vaka tespit edildi - Son Dakika

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