Düziçi'nde besi sığırcılığı kursiyerlerine sertifika verildi - Son Dakika

Düziçi ilçesinde, besi sığırcılığı kursunu tamamlayan kursiyerle törenle sertifikaları verildi.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğü ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan "Besi Sığırcılığı Kursu"nu başarıyla tamamlayan 18 kursiyer için Düziçi Kaymakamlığında sertifika töreni düzenlendi.

Kaymakam Mutlu Almalı'nın da katıldığı törende, kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.