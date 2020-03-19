Düziçi'nde bıçaklı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düziçi'nde bıçaklı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düziçi'nde bıçaklı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Düziçi'nde bıçaklı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.


16 Mart Pazartesi günü akşamı saat 21.30 sıralarında Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, olay sırasında V.B (36) yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu olaya karıştıkları iddiasıyla A.B (20) K.D (20), M.E.B (22), C.B (45) ve M.D (27) gözaltına alındı.


Şüphelilerden A.B (20), K.D (20) ve M.E.B (22) Düziçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Osmaniye Cezaevine gönderildi. C.B (45) ve M.D (27) serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

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