Düziçi'nde çocuklar askerlerle eğitim yaptı, oyun oynadı - Son Dakika

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, proje kapsamında çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini belirterek, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Askerlerle eğitime katılıp oyunlar oynayan çocuklar, bir araca sakladıkları patlayıcıyı K9 köpekleri "Baron" ve " Zeyna "nın arayıp bulmasını izledi.

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