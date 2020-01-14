Düziçi'nde "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düziçi'nde 'Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi' - Son Dakika

Düziçi'nde "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi"

6 saat önce

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" ile öğrencilerin sınavlardaki başarı oranın arttırılması planlanıyor.

Düziçi'nde

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" ile öğrencilerin sınavlardaki başarı oranın arttırılması planlanıyor.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, projenin idareciden öğrenciye, öğretmenden veliye kadar herkesi kapsadığını belirtti.

Projenin, ilçenin problemlerinin de göz önüne alarak hazırlandığını ifade eden Almalı, öğrencilerin derse daha odaklı hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Deneme sınavlarındaki başarı artışlarına göre öğretmen ve öğrencilerin, gezi, piknik, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle ödüllendirileceğini bildiren Almalı, proje kapsamında velilere özel eğitim verileceğini, her hafta bir okulun ilçe meydanında kitap okuma etkinliği düzenleyeceğini, okullarda halk oyunları ekiplerinin kurulacağını, öğretmenlerin diğer okullara ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Düziçi Kaymakamlığı, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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