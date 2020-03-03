Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi - Son Dakika

Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi

6 saat önce

Düziçi İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi, System.String[]

Düziçi İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Uygulamada motosikletlerin plaka ve ruhsat durumu ile sürücülerin ehliyetleri denetlendi.

Uygulama sonucu plakası ve ruhsatı olmayan motosikletler trafikten men edilirken, ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ise para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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