Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi - Son Dakika

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Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi
6 saat önce
Düziçi İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:44 Kaynak: AA
Düziçi İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.
Uygulamada motosikletlerin plaka ve ruhsat durumu ile sürücülerin ehliyetleri denetlendi.
Uygulama sonucu plakası ve ruhsatı olmayan motosikletler trafikten men edilirken, ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ise para cezası kesildi.
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