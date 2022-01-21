Düziçi'nde karne alan öğrenciler için şenlik düzenlendi - Son Dakika

2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını tamamlayan öğrenciler için Karne Şenliği düzenlendi.

Düziçi Belediyesi tarafından Eğitimci Bekir Kara Çocuk Köyü Parkı'nda düzenlenen şenlikte kamyonlarla park alanına kar getirildi.

Mehteran konseri ile başlayan şenlikte çocuklar yüz boyama, palyaço, şişme park gibi etkinliklerde gönüllerince oynadı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Alper Öner, ilçede ilk kez karne şenliği düzenlendiğini belirterek," Kovid - 19 nedeniyle çocuklarımız evde çok sıkıldılar, tablete, telefona mahkum kaldılar. Çocuklarımızı, gençlerimizi biraz olsun evden uzaklaştırmak için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Etkinliğe Başkan Öner'in yanı sıra Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.