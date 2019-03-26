Son Dakika Haberleri: Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede

Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede

8 dakika önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 11 kişi ve olaya göz yumdukları ileri sürülen çocuğun anne babası gözaltına alındı.

Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede, System.String[]
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 11 kişi ve olaya göz yumdukları ileri sürülen çocuğun anne babası gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve çocuğun anne babasının da olaya göz yumduğu yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili anne ve babanın da aralarında bulunduğu H.A. (35), M.S. (26), Y.E.O. (24), O.K. (40), S.A. (43), Y.K. (33), Ö.İ. (33), A.D. (62), A.Ş. (39), M.İ. (21), B.K. (41), A.İ. (33) ve Ü.A.'yı (40) gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

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