Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede (2)
1 saat önce
11 TUTUKLAMADüziçi ilçesinde cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
11 TUTUKLAMA
Düziçi ilçesinde cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:08 Kaynak: DHA
14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı
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