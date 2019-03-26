Son Dakika Haberleri: Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede (2)

Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede (2)

1 saat önce

11 TUTUKLAMADüziçi ilçesinde cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düziçi'nde Kız Çocuğuna İstismar Şüphelisi 13 Kişi Adliyede (2), System.String[]
11 TUTUKLAMA

Düziçi ilçesinde cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:08 Kaynak: DHA

Düziçi, Güncel
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