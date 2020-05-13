Düziçi'nde koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Düziçi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 72 vatandaşa tedbirlere uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildiği bildirildi.

Düziçi Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde 20 Mart ile 11 Mayıs tarihleri arasında kurallara uymayan 72 vatandaşa toplam 152 bin 334 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ilçeye girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş, çıkış kısıtlaması bulunan 14 büyükşehir ve Zonguldak'tan gelen vatandaşlardan seyahat izin belgesi istendiği ve bu illerden gelen vatandaşların 14 gün karantina altında tutulacağı kaydedildi.