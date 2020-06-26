Düziçi'nde Millet Bahçesi Projesi ilk etabı başlıyor - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 24 dönüm alana yapılacak Millet Bahçesi Projesi'nin ilk etabı başlayacak.

Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların önümüzdeki hafta içinde başlayacağını belirtti.

Yeşildemir, Çamlık bölgesinde yapılacak olan Millet Bahçesi'nde piknik alanlarından çocuk oyun parkına ve kır düğün salonuna kadar birçok alanın yer aladığını kaydetti.

Millet Bahçesi Projesi'nin hayırlı olmasını temenni eden Yeşildemir, çalışmaların 3 ay içerisinde bitirileceğini de ifade etti.