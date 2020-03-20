Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon - Son Dakika
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Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132'şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132'şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ilçedeki motosiklet tamircilerine yönelik ikinci kez eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 6 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motor gövdesi, 4 adet yakalamalı plaka, 3 adet kayıtsız plaka, 1 adet teknik değişiklikler yapılmış motosiklet ele geçirildi.


132'şer lira para cezası yazılan 4 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

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