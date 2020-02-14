Düziçi'nde öğretmen ve veliler "İrfan Çeşmesi Projesi" ile buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düziçi'nde öğretmen ve veliler 'İrfan Çeşmesi Projesi' ile buluşuyor - Son Dakika

Düziçi'nde öğretmen ve veliler "İrfan Çeşmesi Projesi" ile buluşuyor

6 saat önce

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen "İrfan Çeşmesi Projesi" ile öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Düziçi'nde öğretmen ve veliler

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen "İrfan Çeşmesi Projesi" ile öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında öğrencilerin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alış verişinde bulunuyor.

Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, projenin başarısının okul yöneticilerinin göstereceği gayretle artacağını ifade etti.

Düziçi Kaymakamlığı, Düziçi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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