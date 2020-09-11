Düziçi'nde orman yangını - Son Dakika

Düziçi'nde orman yangını

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Nacar Yaylası yakınlarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İlçenin yaklaşık 30 kilometre uzağındaki Yenifarsak köya Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan, arzöz, su tankerleri ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.