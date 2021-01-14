Düziçi'nde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı. - Son Dakika

Düziçi'nde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı ilk dozu Düziçi ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı ilk dozu Düziçi ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Düziçi Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odasında, Hastane Başhekimi Aysun Albayrak ve hastane yöneticileri aşı olarak çalışmaları başlattı. İlçede ilk aşıyı olan İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının ilk etapta sadece sağlık çalışanlarına yapıldığını söyledi. Karanlık salgın günlerini aydınlığa çıkartacak en önemli basamağın bu olacağını aktaran Albayrak, "Toplumun çok geniş bir tabanına aşının yayılmasıyla birlikte eski mutlu günlerimize döneceğiz inşallah" dedi.

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