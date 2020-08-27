Düziçi'nde trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş denetimi yapıldı.
Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 noktada 11 ekiple gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, 140 araç sorgulandı.
Denetimlerde 11 araç sürücüsüne 23 bin lira ceza uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.
Uygulamada, yakalama kararı olan bir kişi de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:53 - Kaynak: AA
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