Düziçi'nde trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 noktada 11 ekiple gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, 140 araç sorgulandı.

Denetimlerde 11 araç sürücüsüne 23 bin lira ceza uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamada, yakalama kararı olan bir kişi de gözaltına alındı.