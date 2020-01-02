Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi - Son Dakika Ekonomi

Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamındaki 'Düve Alım Desteği' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamındaki 'Düve Alım Desteği' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Düziçi Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, şartları uygun olan yetiştiricileri başvuru yapmaya davet edip, bu projenin bütün çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Daha sonra programa katılan veteriner hekimlere, köy ve mahalle muhtarlarına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Düve Alım Desteklemesiyle ilgili sunum yapıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu

Son Dakika Haberleri
17:10 Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda tamamlanması planlanıyor - Son Dakika Ekonomi
17:06 Kamyoncular gişeleri kapattı - Son Dakika Ekonomi
17:04 Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:48 İspanya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 7 yıl sonra ilk kez düştü - Son Dakika Ekonomi
16:40 Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]