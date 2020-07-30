Düziçi'nden kısa kısa - Son Dakika

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Almalı, hayvan pazarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Pazarda görevlilerden bilgi alan Almalı, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi de yer aldı.

Çocuklara bayramlık dağıtıldı

Düziçi Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını bayramlık kıyafet hediye etti.

Belediye Başkanı Alper Öner, bayramın asıl amacının yardımlaşma ve insanları sevindirmek olduğunu belirterek, "Bayram dayanışmadır yardımlaşmadır. Bir çocuğu mutlu etmek ihtiyaç sahibi bir ailenin ihtiyacını karşılamak bizim için en güzel bayramdır." dedi.