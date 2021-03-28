Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Törene katılanlar daha sonra Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dualar etti.

Düziçi Hükümet Konağı önünde gerçekleşen programda, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve Kuvaiye Millliye Derneği Başkanı Tamer Yeşil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

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