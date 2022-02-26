Düziçi OSB için ön başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yatırımcılara yönelik ön başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

İlhan, yaptığı yazılı açıklamada, Alibozlu köyünde 950 dönümlük alana kurulacak OSB için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Osmaniye'nin, Yatırım Teşvik Sistemi'nde 5. bölgede olduğunu kaydeden İlhan, "Bu bölgeye yatırım yapacaklara gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği, emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikleri sunulacak. Düziçi'nde kurulacak OSB bu kapsamda yatırımcılara güzel avantajlar sağlayacak. Bölgeyle ilgili ön başvurular başladı. Ön talep formları kaymakamlığımızdan temin edilebilir." ifadesini kullandı.