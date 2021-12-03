Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi depo binası açıldı - Son Dakika

Açılışa, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz , Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner , Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep ile davetliler katıldı.

Güler, dört ilde 107 birim kooperatifi ve 7 büroyla hizmet verdiklerini kaydetti.

Açılışta konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürü İsa Güler, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği'ne Osmaniye, Adana , Hatay ve Mersin'in bağlı olduğunu söyledi.

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