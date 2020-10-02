DW: Hem iyi hem erişilebilir gazetecilik - Son Dakika

DW dünyanın dört bir yanında sansürü aşarak insanlara ulaşmaya çalışıyor. DW içeriklerine sansürsüz biçimde ulaşabilmenin ise birçok yolu var.Televizyonda yalnızca hükümetin kontrolündeki medya izleniyorsa, hükümet karşıtı gazete kalmadıysa, protestocular sokakta sert müdahalelere maruz kalıyorsa, geriye yalnızca internet kalıyor. Özgür bilgilere erişim sağlayan internet sayesinde, hükümetten farklı düşünen kişiler fikirlerini bloglarda ve sosyal medyada kısıtlamalara maruz kalmaksızın ifade edebiliyor.

Bir uluslararası bilgi sağlayıcı olan DW de internet üzerinden gerçekleri baz alan haberler yayınlıyor. Bunun arka planında, kurumun açık görüşlü ve çoğulculuğa dayalı dünya görüşünü temel alan değerler yer alıyor.

Özellikle kriz dönemlerinde, objektif bilgilere erişim, birçok ülkede hükümet baskısı nedeniyle zor hatta imkansız olabiliyor.

Örneğin kısa süre önce Belarus'ta, 70'e yakın web sitesine erişim engellendi. Kaşmir'de 213 gün boyunca internet bağlantısı kesildi. Çin ve İran'da uluslararası haber kanallarına erişim yıllardır engellenmiş durumda. Bunlar arasında DW ve BBC de bulunuyor.