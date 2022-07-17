Akıllı telefon satın alırken dikkat ettiğimiz en önemli noktalardan biri de ekranın kalitesidir. Hatta bazı durumlarda canlı ve akıcı bir görüntü için RAM, işlemci, kamera, depolama gibi diğer özelliklerden de feragat edebiliyoruz. Peki an itibariyle bu konuda en başarılı cihazlar hangileri? DxOMark en iyi ekrana sahip telefonları açıkladı.

En iyi ekrana sahip telefonlar

DxOMark verilere göre 2022 itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefon iPhone 13 Pro Max. Okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 99 puan alan modeli, serinin bir diğer üyesi iPhone 13 Pro takip etti.

Üçüncü sırada mart ayında piyasaya sürülen ve kamerasıyla DxOMark listesinin zirvesinde yer alan Honor Magic4 Ultimate bulunuyor. Ortalama 95 puan almayı başaran telefondan sonra yine 95 puanla şubat ayında vitrine çıkan OPPO Find X5 Pro geliyor. Listenin beşinci sırasında ise 94 puanlı OPPO Find X5 yer alıyor.

Xiaomi 12S Ultra elimizde!

DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

iPhone 13 Pro Max – 99 puan

iPhone 13 Pro – 98 puan

Honor Magic 4 Ultimate – 95 puan

OPPO Find X5 Pro – 95 puan

OPPO Find X5 – 94 puan

iPhone 13 – 93 puan

Huawei P50 Pro – 93 puan

Galaxy S22+ (Exynos) – 93 puan

Galaxy S22 Ultra (Exynos) – 93 puan

Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) – 93 puan

Galaxy S22 (Exynos) – 92 puan

Galaxy S22 (Snapdragon) – 92 puan

Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) – 91 puan

Vivo X70 Pro+ – 91 puan

iPhone 13 mini – 90 puan

Google Pixel 6 Pro – 90 puan

Honor Magic 4 Pro – 90 puan

OnePlus 10 Pro – 90 puan

Realme GT 2 Pro – 90 puan

Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) – 90 puan

Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon) – 90 puan

OnePlus 9 Pro – 89 puan

OnePlus 8T – 89 puan

Galaxy Z Fold3 5G – 89 puan

Galaxy Z Flip3 5G – 89 puan

Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos) – 89 puan

TCL 20 Pro 5G – 89 puan

Vivo X60 Pro+ – 89 puan

Xiaomi 11T – 89 puan

iPhone 12 Pro Max – 88 puan

Bu arada listede geçen hafta tanıtılan Xiaomi 12S serisi yer almıyor. Zira Xiaomi CEO'su Lei Jun, testlerin maliyetli olduğunu ileri sürerek yeni serinin DxOMark'ta yer almayacağını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekran olarak en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da bizlerle paylaşmayı unutmayın.