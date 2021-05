Dying Light 2 adına ilginç detaylar açıklandı! - Son Dakika

Dying Light 2 adına ikinci bir Ask Me Anything ( AMA ) videosu yayınlandı. Bu sefer çok daha fazla bir detaya ışık tutuyor. İlgi çekici yanıtların hepi haberimizde.

Bildiğiniz üzere oyununun geliştiricisi daha önce de Nisan ayının bitimine doğru Ask Me Anything ( AMA ) videosunu paylaştı. Paylaşılan video ile beraber hayranların oyun ile alakalı merak ettikleri soruların birçoğu yanıtlandı. Bugün yayınlanan yeni bir videoyla beraber ise oyun adına çok daha fazla bir şekilde detaylara ışık tutuyor. Oyuncuların, oyununun ilk oyunla olan bağlantısını, gruplarını, seçimlerini ve dünyasını anlamansını sağlıyor. Gelin hep beraber oyun hakkında paylaşımı yapılan yeni ayrıntılara göz atalım.

Dying Light 2 Geliştiricisi Techland'dan Göz Alıcı yanıtlar

Hayranlar tarafından gelen bazı sorulara oldukça merak uyandıracak bir şekilde yanıtlar da gelid. Gelen ilk sorulardan biri, ikinci oyunun baş karakteri olan Aiden'ın gelişimine etkisi merak ediyordu. Çünkü ilk oyunun yıldız karakteri Crane'den çok daha kararsız ve heyecanlı bir görünümü vardı.