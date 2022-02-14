Dying Light 2'deki bir taktik, yüksekten düşerken hasar almanızı engelliyor

Dying Light 2'de meraklı oyuncular tarafından keşfedilen bu taktik sayesinde metrelerce yüksekten düşseniz bile hasar almadan yere inebilirsiniz.

Keşfedilen bu Dying Light 2 taktiği ile yüksekten araçların üstüne atladığınızda hasar almadan bir iniş gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ancak, biraz riskli çünkü aracı tutturmanız gerekmektedir. Bu taktiği gerçekleştirmek için tek yapmanız gereken yükseklik fark etmeksizin bir aracın üstüne düşmek.

Ancak bu taktiğin bir bug veya hata olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Birçok oyuncu bu taktiği deneyerek sıfır hasarla yere inmektedir.