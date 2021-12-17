Dying Light'ın devam niteliğinde olacak oyunu Dying Light 2 Stay Human'ın sistem gereksinimleri açıklanmasının ardından Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Steam mağazasında sistem gereksinimleri paylaşılan Dying Light 2 Stay Human'ın istediği gereksinimler orta düzey bilgisayarlarda rahatlıkça açabilecek bir şekilde oldu.
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Dying Light 2 Stay Human'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayar depolamanızda 60 GB boş alan gerekmektedir.
Dying Light 2 Stay Human'ı ister tek oyunculu ister çok oyunculu bir şekilde oyunun görevlerini arkadaşlarınızla beraber co-op olarak oynayabileceksiniz.
Dying Light 2 Stay Human 4 Şubat 2022 tarihinde PC, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch için çıkış yapacak.
Dying Light 2 Stay Human 59.99 dolar fiyat bazında çıkış yapacak Türkiye fiyatı ise 349,00 TL'dir.
Son Dakika › Gamegar › Dying Light 2 Stay Human Sistem gereksinimleri! Dying Light 2 Stay Human kaç GB? - Son Dakika