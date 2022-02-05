Dying Light 2, Steam'de 245 bin anlık oyuncuya ulaştı - Son Dakika

Dying Light 2, Steam'de 245 bin anlık oyuncuya ulaştı

Dying Light 2, Steam\'de 245 bin anlık oyuncuya ulaştı
Son Güncelleme: 05.02.2022 09:32

Techland'ın geliştirdiği hayatta kalma korku oyunu Dying Light 2 Stay Human, sonunda çıkış yaptı. Geçtiğimiz sene duyurulan Dying Light 2, Steam'de ilk günden 245 bin anlık oyuncu ile zirve yaptı.

Geliştirici ekip Techland'ın piyasaya sürdüğü oyun Dying Light 2 Stay Human, Steam'de aynı anda 245.553 oyuncu çıtasını geçti. 7 sene önce çıkış yapan serinin ilk oyunu Dying Light, son 7 yıl içerisinde maksimum 45.876 anlık oyuncuya ulaşabildi.

245 BİN ANLIK OYUNCU

Dying Light 2 her ne kadar lansmanında bir çok bug olduğunu belirtse de ilk günden 1000'den fazla düzeltmenin olacağı bir güncelleme getireceğini duyurdu. Oyuncu sayısı açışından yüksek rakamlara ulaşan Dying Light 2, 245 bin ile zirveyi gördü.

Dying Light 2, Steam'de 245 bin anlık oyuncuya ulaştı

Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Sony özel oyunu God of War, lansmanından bu yana 73 bin anlık oyuncu ile zirve yaptı. Merakla beklenen Forza Horizon 5 ise son üç ayda 81 bin anlık oyuncuya ulaşabildi.

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Dying Light 2 Stay Human, yirmi yıldan fazla bir süre önce Harran'da virüsle savaştık ve kaybettik. Şimdi yine kaybediyoruz. Ayakta kalan son büyük insan yerleşkelerinden biri olan Şehir, karmaşaya teslim olmuş durumda. Medeniyet Karanlık Çağ'a geri döndü. Yine de, umudumuzu kaybetmedik.

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Son Dakika Gamegar Dying Light 2, Steam'de 245 bin anlık oyuncuya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dying Light 2, Steam'de 245 bin anlık oyuncuya ulaştı - Son Dakika
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