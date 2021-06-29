Dying Light, 4 Temmuz Temalı Bir Etkinlik Başlatıyor - Son Dakika

Techland, için yeni zorluklar ve ödüller getiren yeni bir 4 Temmuz etkinliğinin yanı sıra The Savvy Gamer Bundle adlı yeni bir görünüm paketi yayınladı.

Dying Light

Techland, Dying Light - The Savvy Gamer Bundle için yeni bir dış görünüm paketi yayınladı: oyuncu temalı bir dış görünüm paketi ve yeni bir 4 Temmuz etkinliğinin yanı sıra.

Savvy Gamer Bundle, el yapımı DIY oyuncu teçhizatı temalı silahlara, hasta bir RGB-LED kıyafetine ve yeni bir 1337 buggy görünümüne sahiptir. Paket bugün PC'de satın alınabilir ve 29 Haziran'da 2,99 $ fiyatla konsollara çıkacak.

Pakette bulunan yeni görünümlerin tam listesi aşağıdaki gibidir:

RGB AXE-Pad - ardışık vuruşlarda ek şok hasarına sahip tek elle kullanılan bir balta

Yeni Nesil Maul - yüklü saldırılar sırasında şok hasarı veren destansı iki elli bir çekiç

Bow - LED Meta Bow

Oyuncu Kıyafeti - "1337 G4m3R Kıyafeti"

Buggy Skin - "4wheelz"

Dying Light

Bunun da ötesinde, 1 Temmuz tarihinde saat 19: 00'dan 11 Temmuz'a kadar - 4 Temmuz etkinliği yani Amerika'nın bağımsızlığını kutlama şansı veriyor. Havai fişekle enfekte olan 50 kişiyi öldür ve rastgele bir Gold Melee silahı kazan. Küresel hedef, 3x King Mod ödülü için havai fişek bulaşmış 10.000.000 kişiyi öldürmektir. Oyuncular, Quartermaster'dan günde beş havai fişek alabilirler.

Ek olarak, 24 Haziran-8 Temmuz tarihleri ??arasında oyuncular, Steam Yaz İndirimi sırasında oyunu indirimli fiyattan alabilirler.