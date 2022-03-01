Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB? - Son Dakika
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Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB?

01.03.2022 15:18
Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB?

Techland'ın geliştirdiği popüler parkurlu hayatta kalma korku oyunu Dying Light ve Dying Light Enchanced Edition'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Et peşindeki zombilerin istila ettiği Harran ilinde dış dünyadan izole bir şekilde hayatta kalmaya çalışılmaktadır. Peki, Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB? Dying Light kaç TL? Detaylar haberimizde…

2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light'ın açık dünyasında gündüzleri rahat bir şekilde zombi öldürürken hava karardığında ise saklanacak delik arayacaksınız. Gizemli bir şekilde yayılan virüs salgınından perişan olmuş Harran'ı keşfedip ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber görevleri yaparak Harran'ı keşfedin. Peki, Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB? Dying Light kaç TL? İşte detaylar…

Dying Light'ı dört kişiye kadar co-op bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oyunda bulunan gece gündüz döngüsü ile hayatta kalma zorluğunun değiştiği Harran'da saklanarak ve kaçarak hayatta kalın. Ayrıca parkur yeteneğinizle beraber geniş açık dünyada binalardan binalara uçarak parkur yeteneğinizi deneyimleyin.

Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB?
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Dying Light Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel® Core™ i5-2500 @3.3 GHz/ AMD FX-8320 @3.5 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM DDR3
  • Depolama: 40 GB boş alan
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 560/ AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM)

Dying Light Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel® Core™ i5-4670K @3.4 GHz/ AMD FX-8350 @4.0 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM DDR3
  • Depolama: 40 GB boş alan
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 780/ AMD Radeon™ R9 290 (2GB VRAM)
  • DirectX®: Sürüm 11

Dying Light Kaç GB?

Dying Light 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulumlar dahil 40 GB boş alan gerekmektedir.

Dying Light Kaç TL?

Dying Light'ın indirimsiz Steam fiyatı 59 TL'dir ancak indirim ile 20 TL'ye kadar düşmektedir.

Dying Light Kaç Kişi Oynanıyor?

Dying Light'ı 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.

Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB?

DYING LIGHT FRAGMANI

Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB?
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Son Dakika Gamegar Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB? - Son Dakika


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