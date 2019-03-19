Son Dakika Haberleri: DKY İnşaat'tan Açıklama!

DKY İnşaat'tan Açıklama!

15 dakika önce

Basında yer alan "Müteahhitin biri gelip tüm paranızı almış ve tüm hayallerinizi çalmışsa" başlıklı haber tamamen asılsız, bilgiler içermekte olduğunu söylerek açıklama yaptı.

DKY İnşaat'tan Açıklama!, System.String[]

Yapılan Açıklamada, "Haberde yer alan proje ile ilgili yaşanan süreçte şirketimizin herhangi bir kusuru olmamasına rağmen bazı arsa sahiplerinin yanlış yönlendirilmesi ile bir kısım arsa sahibi temsilcileri tarafından sözleşmenin feshine dair dava ikame edilmiştir. Bu davaya rağmen şirketimiz tarafından sulh sağlamak adına arsa sahibi temsilcileri 3 kez görüşmeye çağrılmış ancak sulh görüşmelerine katılım sağlanmamıştır. Akabinde arsa sahibi temsilcileri tarafından sulh görüşmelerine katılım sağlanmayacağı kesin bir dille bildirilmesi üzerine, şirketimiz tarafından bundan sonraki süreçte arsa sahipleri tarafından ikame edilen davada hakkımızı savunacağımız bildirilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

Ekonomi
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