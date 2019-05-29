Dynamo Moscow, Arsenal Tula'ya Karşı Bir Gerilimle Yeni Stadyum Açtı
40 dakika önce
Dynamo Moscow, yeni stadyumu VTB Arena'yı Arsenal Tula'ya karşı heyecan verici 3-3 beraberlikle açtı. Miguel Cardoso, yeni yerdeki ilk golcü olarak, Kirill Panchenko ile iki gol daha ekleyecek. Arsenal Tula'nın golü Gia Grigalava, Reziuan Mirzov ve Igor Gorbatenko ile buldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Dynamo Moscow, yeni stadyumu VTB Arena'yı Arsenal
Tula'ya karşı heyecan verici 3-3 beraberlikle açtı. Miguel
Cardoso, yeni yerdeki ilk golcü olarak, Kirill Panchenko ile iki gol daha ekleyecek. Arsenal Tula'nın golü Gia Grigalava, Reziuan Mirzov ve Igor Gorbatenko ile buldu.
Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş için sürpriz hamle
Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı
Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir