Son Dakika Haberleri: Dynamo Moscow, Arsenal Tula'ya Karşı Bir Gerilimle Yeni Stadyum Açtı
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Dynamo Moscow, Arsenal Tula'ya Karşı Bir Gerilimle Yeni Stadyum Açtı

40 dakika önce

Dynamo Moscow, yeni stadyumu VTB Arena'yı Arsenal Tula'ya karşı heyecan verici 3-3 beraberlikle açtı. Miguel Cardoso, yeni yerdeki ilk golcü olarak, Kirill Panchenko ile iki gol daha ekleyecek. Arsenal Tula'nın golü Gia Grigalava, Reziuan Mirzov ve Igor Gorbatenko ile buldu.

Dynamo Moscow, yeni stadyumu VTB Arena'yı Arsenal Tula'ya karşı heyecan verici 3-3 beraberlikle açtı. Miguel Cardoso, yeni yerdeki ilk golcü olarak, Kirill Panchenko ile iki gol daha ekleyecek. Arsenal Tula'nın golü Gia Grigalava, Reziuan Mirzov ve Igor Gorbatenko ile buldu.
Dynamo Moscow, Arsenal Tula'ya Karşı Bir Gerilimle Yeni Stadyum Açtı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Miguel, Arsenal, Spor
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