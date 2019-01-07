Dyned'de Başarıya Ulaşan Öğrencilere Madalya

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Sistemi (DynEd) kapsamında Aralık ayı değerlendirmesinde ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde DynEd İngilizce dil eğitim sistemini başarıyla kullanarak dereceye giren öğrencilere...

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Sistemi (DynEd) kapsamında Aralık ayı değerlendirmesinde ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde DynEd İngilizce dil eğitim sistemini başarıyla kullanarak dereceye giren öğrencilere madalya verilerek ödüllendirildi.



Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz yaptığı konuşmada, "DyNed sistemimiz yaygınlaştırmaya çalıştığımız önemli bir sistem bizim için. Özellikle öğrencilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı İngilizce eğitim alanında etkinlikler ve faaliyetler yaparak kendilerini geliştirmesini sağlayan bir sistem. Bu manada sistemin gelişmesi öğrencilerimiz açısından kullanımının artması hepimiz için çok önemli. Bu ay dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmenlerini ve okul idareci arkadaşlarımızı kutluyorum " dedi.



Ödül alan okul ve öğrenciler ise İnönü İlkokul Öğrencisi Muhammet Talha Bolat ve Özlem Özel Kuyumcu, Şehit Fatih Efiloğlu İlkokul Öğrencisi Halenur Sezgin, Puset Polvan Ortaokulu Öğrencisi Ali Talip Balcı, Yeşilkent Ortaokulu Öğrencisi Ufuk Yankuncu, Anafarta Ortaokulu Öğrencisi Şevval Kuru, Tekkiraz Çok Programlı Lisesi Öğrencileri Erkan Kaymak, Emirhan Türkoğlu ve Ayşegül Hamarat başarı ve birincilik madalyalarını Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz tarafından verildi. - ORDU

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