Dyson'dan Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri

Dyson, Anneler Günü'nü "En havalı annelere" özel hediye setleriyle ısı kontrolüne ve saç bakımına odaklanarak kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson Airwrap saç şekillendirici şık seyahat çantasıyla, Dyson Corrale saç düzleştirici de fırça ve taraklarıyla bu değerli güne özel olarak sunulurken sınırlı sayıda üretilen Nikel/Fuşya rengindeki Dyson Supersonic saç kurutma makinesi ise özel hediye seti ile kısa bir süre için geri dönüyor.

Dyson, ikonik saç bakım ürünü Dyson Supersonic saç kurutma makinesinin sınırlı sayıda üretilen nikel/fuşya rengini Anneler Günü için özel olarak satışa açıyor. Dyson, saç bakım kategorisindeki üç ürününün hediye setleri ve Akıllı Isı Kontrolü teknolojisiyle, Anneler Günü'nü annelere havalı saçlar hediye ederek kutluyor.

-Dyson Airwrap saç şekillendirici

Kadınların çoğu, kullandıkları saç şekillendiricilerin saçlarına zarar verdiğine inanıyor. Dyson Airwrap saç şekillendirici, özel teknolojisiyle bu soruna çözüm sunarak saç sağlığından ve stilinden ödün vermek istemeyen annelerin yardımcısı oluyor.

Dyson Airwrap, Akıllı Isı Kontrolü teknolojisiyle kadınlara saçlarını aşırı ısı hasarından koruyarak şekillendirme imkanı sağlıyor.

Dyson Corrale saç düzleştirici

Dyson Corrale saç düzleştirici, öncü esnek bakır plaka teknolojisiyle, saçı şekillendirmek ve bir araya getirmek için esneyerek her geçişte tüm saç tellerine eşit ısı ve gerginlik uyguluyor. Dyson Corrale, bilinen düzleştiricilerin aksine, esnek bakır plakalarıyla daha fazla kontrol sağlayıp şekillendirmeden alınan sonucu artırmak için ısı gerekliliğini azaltıyor ve saçta oluşabilecek hasarı en aza indiriyor.

Anneler Günü'ne özel, saç derisini rahatlatan ve fön sırasında saçları yumuşatan saç açma fırçası ve saç açma tarağı setiyle sunulan Corrale, kablosuz özelliğiyle dilediği her yerde stilinden ödün vermek istemeyen anneler için ideal bir hediye.

Dyson Supersonic saç kurutma makinesi

Farklı saç tipleri için tasarlanan Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, doğru hızda ve odaklanmış bir hava akımı kullanıyor. Ergonomik yapısıyla elde tutarken kullanım kolaylığı ve denge sağlarken, Akıllı Isı Kontrolü teknolojisiyle aşırı ısı hasarını önleyerek saçın doğal parlaklığını koruyor.

Geleneksel saç kurutma makinelerinin aksine daha sessiz çalışan Supersonic, bu döneme özel sınırlı sayıda üretilen Nikel/Fuşya rengiyle annelerin kalbini çalıyor. Saçın kolaylıkla açılmasını sağlayan saç açma tarağı ve saçı şekillendirirken hacimlendirmeyi sağlayan metalik fön fırçası da Anneler Günü hediye setinde yer alıyor.

Dyson Saç Bakım teknolojisini satın almak ve deneyimlemek isteyenler "www.dyson.com.tr" adresinden veya Dyson satış noktalarını ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebiliyor.