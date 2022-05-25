Dyson'dan robotik alanındaki çalışmalar için kritik adım!

Dyson, 25 Mayıs 2022, Çarşamba günü Philadelphia'daki Uluslararası Robotik ve Otomasyon Konferansı'nda (ICRA) robot teknolojileri alanının en parlak zihinlerini hızla büyüyen ekibine katılmaya davet ederken, ev robotlarının geleceğine dair şirketin planları hakkında şimdiye kadarki en büyük ipuçlarını verdi. İşte ayrıntılar…

Dyson, yeni tip ev robotları için uzman mühendisler arıyor!

Dyson, konferansta gelişmiş robotik alanındaki hedeflerine daha fazla tanım getirerek, ev işleri ve diğer görevleri yapabilen otonom bir cihazın geliştirilmesini hızlandırdığının sinyallerini veriyor. Sosyal medyada da yayınlanan film, şirket tarafından tasarlanan robotik ellerin nesneleri kavramasına dair en son gelişmelerini yakalayarak, teknoloji şirketinin düz zemin için tasarlanmış robot süpürgelerin ötesine geçtiğini gösteriyor. Wiltshire Hullavington Havaalanındaki gizli Ar-Ge çalışması, Şirketin Baş Mühendisi Jake Dyson tarafından yönetiliyor.

Dyson, tarihinin en büyük mühendislik işe alım sürecini hayata geçiriyor. Çalışanlarının yüzde 50'si mühendis, bilim insanı ve kodlayıcı olan teknoloji şirketine bu yıl 2.000 kişi daha katıldı. Şirket, bilgisayarla görü, makine öğrenimi, sensörler ve mekatronik gibi disiplinlerden 250 robotik mühendisini istihdam ederek bu alandaki hedeflerini güçlendiriyor ve önümüzdeki beş yıl içinde robotik alanında 700 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.

Dyson'ın yeni mağazası açıldı!

Ana plan: Hullavington Havaalanı'nda Birleşik Krallık'ın en büyük, en gelişmiş robotik merkezini kurmak ve on yılın sonuna kadar bu teknolojiyi evlerimize getirmek. Yeni işe alınan mühendisler; Wiltshire'daki Hullavington Havaalanı'nda, Imperial College'daki Dyson Robotik Laboratuvarı'na yakın yeni bir Londra laboratuvarında ve Dyson'ın global genel merkezi Singapur'da görev yapacak.

Firma, son altı aydır 250 robot uzmanının yeni evlerine taşınma hazırlıkları için Hullavinton Havaalanı'ndaki ana uçak hangarlarından birini gizlice yeniden düzenliyor. En son robotik düzenlemesi; Şirketin yeni teknolojiler, ürünler ve tesislere yönelik 2,75 milyar sterlinlik yatırım planındaki bir sonraki aşamayı oluşturuyor. Bunun 600 milyon Pound'unun 2022 yılı içerisinde harcanması hedefleniyor.

Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dyson ilk robot uzmanını 20 yıl önce işe aldı. Sadece bu yıl ekibimiz için 250 uzman daha arıyoruz. Bu; makine mühendisliği, görüş sistemleri, makine öğrenimi ve enerji depolama dahil olmak üzere tüm dünya genelinde araştırmaları yönlendirecek, geleceğin robotik teknolojisine yönelik "büyük bir iddia". Dünyanın en parlak zihinlerinin şimdi gelip bize katılmasına ihtiyacımız var.

Şirket, şimdiye kadarki robot süpürgeleri düz zemin için tasarlanmıştı. Bunlardan ilki DC06, 20 yıl önce tasarlandı. Elle hareket ettirme, robot öğrenimi, görsel algı ve uyumlu kontrol alanlarındaki yeni araştırmalara bir bakış sunan film, dünyaya Dyson'ın bu alandaki "büyük iddiası" hakkında ilk ip uçlarını veriyor.